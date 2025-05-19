Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak elektrik kesintilerini ilçe ve mahalle düzeyinde duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 1

20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleştirilecek kesintiler, belirli saat aralıklarında uygulanacak. 

1 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 2

İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin tam listesi...

2 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 3
3 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 4
4 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 5
5 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 6
6 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 7
7 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 8
8 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 9
9 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 10
10 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 11
11 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 12
12 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 13
13 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 14
14 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 15
15 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 16
16 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 17
17 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 18
18 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 19
19 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 20
20 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 21
21 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 22
22 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 23
23 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 24
24 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 25
25 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 26
26 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 27
27 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 28
28 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 29
29 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 30
30 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 31
31 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 32
32 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 33
33 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 34
34 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 35
35 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 36
36 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 37
37 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 38
38 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 39
39 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 40
40 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 41
41 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 42
42 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 43
43 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 44
44 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 45
45 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 46
46 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 47
47 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 48
48 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 49
49 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 50
50 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 51
51 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 52
52 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 53
53 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 54
54 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 55
55 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 56
56 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 57
57 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 58
58 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 59
59 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 60
60 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 61
61 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 62
62 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 63
63 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 64
64 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 65
65 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 66
66 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 67
67 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 68
68 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 69
69 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 70
70 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 71
71 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 72
72 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 73
73 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 74
74 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 75
75 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 76
76 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 77
77 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 78
78 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 79
79 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 80
80 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 81
81 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 82
82 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 83
83 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 84
84 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 85
85 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 86
86 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 87
87 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 88
88 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 89
89 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 90
90 91
Yarın onlarca ilçede elektrikler olmayacak: 20 Mayıs elektrik kesintileri - Resim: 91
91 91
elektrik kesintisi istanbul elektrik kesintisi