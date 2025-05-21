Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 22 Mayıs elektrik kesintileri

Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi sorulara yanıt ararken, İstanbul genelinde yapılan planlı kesintiler BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi web siteleri üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca ALO 186 çağrı hattından da bilgi alınabiliyor.