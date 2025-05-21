Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 22 Mayıs elektrik kesintileri
İstanbul'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, kesintiler mahalle bazında açıklandı.
Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi sorulara yanıt ararken, İstanbul genelinde yapılan planlı kesintiler BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi web siteleri üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca ALO 186 çağrı hattından da bilgi alınabiliyor.
BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda; AYEDAŞ ise Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtımı ve arıza çalışmalarından sorumlu. Avrupa yakasında yaşanacak kesintilerin detayları www.bedas.com.tr adresinden, Anadolu yakası için ise www.ayedas.com.tr üzerinden öğrenilebiliyor.
Kesintilerden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, ilgili kurumların internet sitelerinde yer alan "planlı kesintiler" bölümünü düzenli olarak kontrol edebilir. Ayrıca isteyen kullanıcılar, BEDAŞ'tan SMS bilgilendirme servisine kayıt olarak anlık gelişmelerden haberdar olabiliyor.