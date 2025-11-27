Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri mahalle bazında açıklamaya devam ediyor. 28 Kasım 2025 Cuma günü, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 65
2 65
3 65
4 65
5 65
6 65
7 65
8 65
9 65
10 65
11 65
12 65
13 65
14 65
15 65
16 65
17 65
18 65
19 65
20 65
21 65
22 65
23 65
24 65
25 65
26 65
27 65
28 65
29 65
30 65
31 65
32 65
33 65
34 65
35 65
36 65
37 65
38 65
39 65
40 65
41 65
42 65
43 65
44 65
45 65
46 65
47 65
48 65
49 65
50 65
51 65
52 65
53 65
54 65
55 65
56 65
57 65
58 65
59 65
60 65
61 65
62 65
63 65
64 65
65 65