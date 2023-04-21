Yarısı Bizden projesinde evler nasıl olacak? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı

- Hükümet daha önce de kentsel dönüşümle ilgili birçok projeler açıklamıştı. Dönüşüm açıklanan projelerle devam edecek. Vatandaşın çok daha rahat anlayabileceği, vatandaşın kendi imkanlarıyla 1 milyon harcayacaksa yarısını ödeyecek. Bu çok büyük bir kampanya. Devlet dönüşümün yarısını otomatik olarak karşılayacak. Dönüşüme ikna etmek için vatandaşa gidip proje anlatıyorduk. Dolayısıyla böyle bir projeyle vatandaş kendisi gönüllü olmak üzere konutunun dönüşüme tabi tutulmasını isteyecek. Esas dönüşümdeki vatandaş görüşmelerinde kaybedilen süreç o süreçler hızlı geçecek.