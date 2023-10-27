Yaşasın Cumhuriyet!

İELEV Okullarından 100. yıla yaraşır kutlama

İELEV Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan İELEV Okulları öğrencileri, gösterilerini 29 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Etkinlik, sanatçı Soner Arıca’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel yazdığı “Cumhuriyet Marşı” ile son bulacak.

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından İELEV Okulları, Cumhuriyet’in 100. yılını çok özel bir programla kutlayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde 29 Ekim Pazar günü saat 14.30’da başlayacak etkinlikte; günün anlam ve önemini yansıtan vals, koro, oratoryo, opera dinletisi ve halk oyunları gösterileri yapılacak. Gösterilerde görev alan anaokulu/ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, aylardır emek harcadıkları çalışmalarla göz dolduracak.

Haliç Kongre Merkezi’nin Haliç Salonu fuaye alanında İELEV Okulları öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla ürettikleri sanatsal çalışmalar da sergilenecek. Tören öncesinde konuklar, öğrencilerin eserlerini inceleme fırsatı bulacak.

İELEV Okullarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde başarılı tenor Caner Akın opera dinletisi sunacak. Tören, ünlü sanatçı Soner Arıca’nın 100. yıl için özel olarak bestelediği ve İELEV Okulları öğrencileriyle birlikte seslendireceği “Cumhuriyet Marşı” ile son bulacak.

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İELEV Eğitim Kurumları Hakkında:

İELEV Eğitim Kurumları, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) resmî kuruluşudur.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV), İstanbul Erkek Lisesinde öğrencilik, öğretmenlik veya yöneticilik yapmış; Sarı Siyahlı camiayı desteklemiş yardımseverler tarafından kurulan ve eğitim alanında hizmet vermeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

İELEV, çocukların ve gençlerin Vakfın olanaklarından yararlanmalarını sağlamak, Sarı Siyahlılık kültürünün temelini oluşturan değerleri ve çok kültürlülüğe dayalı evrensel ülküsünü yeni kuşaklara taşımak üzere özel eğitim sektöründe var olma kararıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda İELEV, 1996’da İELEV Özel İlköğretim Okulu, 2005’te İELEV Özel Anaokulu ve 2006’da Acıbadem İlköğretim Okulunu eğitim camiasına kazandırmıştır. Acıbadem İlköğretim Okulu, 2009-2010 ders yılında Nişantepe’deki yeni yerleşkesine taşınmış ve İstanbul Erkek Lisesinin 125. kuruluş yılı onuruna okulun adı “İELEV Özel 125. Yıl İlköğretim Okulu” olarak değiştirilmiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında açılan İELEV Özel Lisesinde Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programı uygulanmaktadır. Yurt Dışı Alman Okulu (DAS) statüsündeki İELEV Özel Lisesi; Almanca, İngilizce ve Türkçe eğitim vermektedir.