Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras 50 milyar TL olayına açıklık getirdi: "Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun, bağışlayalım"
Televizyonlarda ortak yayınla gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılan ve 50 milyar TL bağışladığı yönündeki yanlış anlaşılmayla gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'tan açıklama geldi. Hamit Duras, canlı yayında yaşanan 50 milyar TL olayına açıklık getirdi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili ciddi şekilde etkileyen depremlerin ardından, ulusal ve yerel televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" ortak canlı yayınında tarihi bir yardım kampanyası düzenlendi. Canlı yayında, program katılımcılarından Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bir oto galerici tarafından gerçekleştirilen bağışı bildirdiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Mustafa Karataş'ın "Benim için çok anlamlı, kendisi kapı komşum olur, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi 50 milyar TL bağışta bulundu" demesi üzerine, Yeni Çamoluk Otomotiv ve sahibi Hamit Duras merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv ve sahibi Hamit Duras'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Daha sonra program esnasında Hamit Duras'ın bağış miktarı 50 milyat TL değil, 50 milyon TL olarak düzeltildi.
Canlı yayında yaşananlara ilişkin Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras'tan açıklama geldi. Hamit Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı.
"ESKİ PARAYA GÖRE 50 MİLYAR DİYE BİR MİKTAR SÖYLEDİM"
Heyecanla canlı yayına bağlanarak bağışta bulunmak istediğini belirten Hamit Duras, "Eski paraya göre 50 milyar diye bir miktar söyledim. Mustafa Karataş da o heyecanla, biz de düzeltemeden iletmiş oldu. Sonrasında sosyal medyaya düştük. Bizim asla kendi reklamımızı yapmak gibi bir amacımız yoktu. Allah rızası için yaptık. Sosyal medyada bir kısım bizim reklam yaptığımızı ifade ediyor, biz duygusal olarak yaptık. Normal bir aileyiz, içimizden geldi" dedi.