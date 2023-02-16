Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras 50 milyar TL olayına açıklık getirdi: "Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun, bağışlayalım"

"ESKİ PARAYA GÖRE 50 MİLYAR DİYE BİR MİKTAR SÖYLEDİM"

Heyecanla canlı yayına bağlanarak bağışta bulunmak istediğini belirten Hamit Duras, "Eski paraya göre 50 milyar diye bir miktar söyledim. Mustafa Karataş da o heyecanla, biz de düzeltemeden iletmiş oldu. Sonrasında sosyal medyaya düştük. Bizim asla kendi reklamımızı yapmak gibi bir amacımız yoktu. Allah rızası için yaptık. Sosyal medyada bir kısım bizim reklam yaptığımızı ifade ediyor, biz duygusal olarak yaptık. Normal bir aileyiz, içimizden geldi" dedi.