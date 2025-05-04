Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor?
Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tekin’e göre hafta boyunca özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Yağışlı bölgeler artıyor
Pazartesi günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor.
Ayrıca Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Burdur çevrelerinde de sağanak etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Salı günü Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağış öngörülüyor.
Çarşamba günü ise yağış alanı genişliyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların perşembe ve cuma günü de yurt genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgâr ve yağış uyarısı
Vatandaşları kuvvetli sağanaklara karşı uyaran Tekin, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Sıcaklıklar yükseliyor
Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.
3 büyükşehirde hava durumu
Ankara: Pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Çarşamba günü sağanak geçişleri görülecek. Sıcaklıklar 21-26 derece arasında değişecek.
İstanbul: Üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 24-26 derece arasında.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 28-30 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.