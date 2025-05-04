Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor?

Çarşamba günü ise yağış alanı genişliyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların perşembe ve cuma günü de yurt genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.