Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor?

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tekin’e göre hafta boyunca özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek.

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 2

Yağışlı bölgeler artıyor

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 3

Pazartesi günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. 

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 4

Ayrıca Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Burdur çevrelerinde de sağanak etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 5

Salı günü Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağış öngörülüyor.

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 6

Çarşamba günü ise yağış alanı genişliyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların perşembe ve cuma günü de yurt genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 7

Kuvvetli rüzgâr ve yağış uyarısı

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 8

Vatandaşları kuvvetli sağanaklara karşı uyaran Tekin, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 9

Sıcaklıklar yükseliyor

Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 10

3 büyükşehirde hava durumu

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 11

Ankara: Pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Çarşamba günü sağanak geçişleri görülecek. Sıcaklıklar 21-26 derece arasında değişecek.

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Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? - Resim: 12

İstanbul: Üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 24-26 derece arasında.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 28-30 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

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