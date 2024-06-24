Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde görülmesi beklenen sıcaklıklar

Yurt genelinde yeni haftada hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki hava sıcaklıkları artacak mı? Sıcaklıklar azalacak mı? Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor...

# hava sıcaklığı # Hava durumu # meteoroloji
Editör: Yasin Kerim Aşan
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde görülmesi beklenen sıcaklıklar - Resim: 1

Kurban Bayramı tatilinin ardından yeni hafta başladı. Vatandaşlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamalar büyük bir dikkatle takip ediliyor.

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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde görülmesi beklenen sıcaklıklar - Resim: 2

Haziran ayının sonuna gelinirken pek çok bölgede yüksek hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının nasıl olacağıyla ilgili veriler de gelmeye başladı.

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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde görülmesi beklenen sıcaklıklar - Resim: 3

Buna göre, Türkiye'de yurt genelinde hafta boyunca hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek... Bazı bölgelerde yaz yağmurları görülecek.

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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde görülmesi beklenen sıcaklıklar - Resim: 4

Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.

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