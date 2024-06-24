Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde görülmesi beklenen sıcaklıklar
Yurt genelinde yeni haftada hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki hava sıcaklıkları artacak mı? Sıcaklıklar azalacak mı? Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor...
Kurban Bayramı tatilinin ardından yeni hafta başladı. Vatandaşlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamalar büyük bir dikkatle takip ediliyor.
Haziran ayının sonuna gelinirken pek çok bölgede yüksek hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının nasıl olacağıyla ilgili veriler de gelmeye başladı.
Buna göre, Türkiye'de yurt genelinde hafta boyunca hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek... Bazı bölgelerde yaz yağmurları görülecek.
Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.