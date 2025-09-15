Yeni haftaya yağmur uyarısı: işte 15 Eylül il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonunda İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, yeni haftaya sağanak yağış uyarısı ile giriliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken; yurdun güneyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün İstanbul’da yağmur var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il 15 Eylül hava durumu tahminleri…

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu.

Çanakkale: 18°C – 27°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 16°C – 29°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 20°C – 27°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 15°C – 28°C, parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya’nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 15°C – 31°C, öğle sonrası sağanak yağışlı
Denizli: 21°C – 35°C, az bulutlu

İzmir: 20°C – 31°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Muğla: 20°C – 33°C, az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Burdur’un batısında yerel sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 23°C – 34°C, az bulutlu
Antalya: 24°C – 31°C, az bulutlu

Burdur: 18°C – 34°C, öğle sonrası batı kesimleri sağanak yağışlı
Hatay: 24°C – 32°C, az bulutlu

İÇ ANADOLU

Genel olarak az bulutlu ve açık.

Ankara: 15°C – 31°C, az bulutlu
Eskişehir: 14°C – 28°C, az bulutlu

Konya: 17°C – 32°C, az bulutlu
Nevşehir: 13°C – 27°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık.

Bolu: 13°C – 27°C
Düzce: 15°C – 28°C

Sinop: 18°C – 28°C
Zonguldak: 16°C – 24°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu. Akşam saatlerinde Rize çevreleri ve Trabzon’un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 13°C – 32°C, az bulutlu
Rize: 17°C – 26°C, parçalı bulutlu

Samsun: 16°C – 26°C, az bulutlu
Trabzon: 18°C – 25°C, akşam saatlerinde iç kesimlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu.

Erzurum: 8°C – 27°C
Kars: 4°C – 23°C
Malatya: 15°C – 32°C
Van: 10°C – 25°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 18°C – 36°C
Gaziantep: 20°C – 35°C
Mardin: 20°C – 32°C
Siirt: 20°C – 34°C

