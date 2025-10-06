Yeni trafik cezaları yolda! Ehliyetler 90 gün iptal edilecek

Yapılacak düzenlemeyle birlikte hem cezalar ağırlaştırılacak hem de sürücülerin ehliyetlerine el konulma süreleri uzatılacak.

Teklif, 2025 yılı ve sonrasındaki trafik denetimlerinde uygulanacak yeni cezaları da kapsıyor. Amaç, hız kaynaklı kazaların azaltılması ve trafikte caydırıcılığın artırılması.