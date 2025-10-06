Yeni trafik cezaları yolda! Ehliyetler 90 gün iptal edilecek
Trafik cezalarıyla ilgili yeni dönem başlıyor. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek yasa teklifine göre hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetleri artık 90 güne kadar iptal edilecek. Ayrıca plaka üzerinde oynama yapanlara 140 bin lira ceza verilecek.
Trafik cezalarında köklü değişiklikler içeren yeni düzenleme için TBMM Genel Kurulu, salı günü Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmeye başlayacak
Yapılacak düzenlemeyle birlikte hem cezalar ağırlaştırılacak hem de sürücülerin ehliyetlerine el konulma süreleri uzatılacak.
Teklif, 2025 yılı ve sonrasındaki trafik denetimlerinde uygulanacak yeni cezaları da kapsıyor. Amaç, hız kaynaklı kazaların azaltılması ve trafikte caydırıcılığın artırılması.
PLAKAYLA OYNAYANA 140 BİN LİRA CEZA
Yeni kanun teklifine göre, tescil plakasını okunamaz hale getiren veya farklı okunmasına neden olacak şekilde üzerinde değişiklik yapan sürücülere ağır yaptırımlar geliyor.
Bu sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
TAKOGRAF VE TAKSİMETRE ZORUNLULUĞU
Yeni düzenleme, ticari taşımacılık yapan araçları da kapsıyor. Buna göre:
Azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan yük taşıma araçlarında
Sürücü dahil 17’den fazla oturma yeri bulunan yolcu taşıma araçlarında
Takograf (araç hareketlerini ve sürüş sürelerini kaydeden cihaz) bulundurulması ve kullanılması zorunlu olacak.
Ayrıca, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre kullanımı mecburi hale getirilecek.
HIZ SINIRINI AŞANIN EHLİYETİ ALINACAK
Yeni düzenlemede en dikkat çekici madde hız sınırıyla ilgili.
Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara göre, yerleşim yerlerinde meydana gelen kazaların büyük bölümü aşırı hızdan kaynaklandı. Bu nedenle cezalar sertleşti.
Yeni teklife göre;
Hız sınırını 46-55 km/saat arası aşan sürücülerin ehliyeti 30 gün,
56-65 km/saat arası aşanların ehliyeti 60 gün,
66 km/saatten fazla aşanların ehliyeti ise 90 gün süreyle iptal edilecek.
Bu süre zarfında sürücüler araç kullanamayacak ve ehliyetlerini geri alabilmek için yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilecek.
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMEYENE 15 BİN LİRA CEZA
Yeni düzenlemede yalnızca hız değil, trafik adabı da ön planda tutuluyor.
Polis, ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere artık 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.