Yeni YHT hattı için geri sayım başladı! İpek demiryolu kuruluyor! Yeni YHT hattı hangi illerden geçecek?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye'de yeni yapılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) için yeni bir rotanın kurulduğunu duyurdu. Asya ve Avrupa arasında taşımacılık için kullanılacak olan yeni tren hattı ile ilgili tüm detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hakkında yazılı açıklamada bulunarak söz konusu projede gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.
Projenin 2025'in sonuna kadar bitmesi beklenirken toplamda 153 km'lik bir alanda çalışmanın sürdüğü ve yapım çalışmasının %73'nün tamamlandığı belirtildi.
Uraloğlu şunları söyledi:
"Projemizin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025'in sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin, Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesimi ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028'de faaliyete geçirmiş olacağız."
Proje kapsamındaki "İpek Demiryolu" güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün, Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil ettiğini kaydeden Uraloğlu, projenin 3 aşamadan oluştuğunu bildirdi.