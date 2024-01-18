Yeni YHT hattı için geri sayım başladı! İpek demiryolu kuruluyor! Yeni YHT hattı hangi illerden geçecek?

Uraloğlu şunları söyledi:

"Projemizin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025'in sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin, Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesimi ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028'de faaliyete geçirmiş olacağız."