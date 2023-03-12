Yeni Zigana Tüneli açılıyor
Türkiye’nin gurur projeleri arasında gösterilen hizmete girdiğinde dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tüneli önümüzdeki Nisan ayında yapılması planlanan açılış için gün sayıyor.
Yeni Zigana Tüneli’nde asfaltlama çalışması biterken, bağlantı yolları tamamlandı, elektro mekanik ve tünel içindeki işaretleme çalışmalarında ise sona gelindi.
17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli’nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi ve beton kaplama çalışmaları Ocak 2022 tarihinde tamamlanırken, hizmete girdiğinde 14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın 3., Avrupa’nın ise en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak.
Bağlantı yolları ile birlikte 15,1 km’ye ulaşacak yolun ulaşıma açılmasıyla Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalırken, mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak.
Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.