Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici!

Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’nin sismik yapısına dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 1

Türkiye’nin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kesişim noktasında yer aldığını hatırlatan Bektaş, ülkenin yalnızca levha sınırlarında değil, levha içindeki fay hatlarında da yoğun deprem riski taşıdığını söyledi.

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 2

“levha içi hareketler kritik”

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 3

Bektaş’a göre, Afrika-Arap levhaları ile Avrasya levhasının çarpışması sonucu yaşanan sıkışma, sadece ana sınır faylarını değil, iç bölgelerdeki fay hatlarını da tetikliyor. 

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 4

Bu çarpışmalar, zamanla Türkiye'nin farklı yerlerinde bağımsız blokların oluşmasına neden oluyor. Bu blokların çevresi ise yüksek sismik risk taşıyor.

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 5

57 yıllık deprem analizi: rastlantı değil, stres transferi

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 6

Son 57 yılda meydana gelen 6 ila 7 büyüklüğündeki depremleri analiz eden Bektaş, sarsıntıların batıda Marmara ve Uşak, doğuda ise Varto, Van ve Maraş bölgelerinde kümelendiğine dikkat çekti. 

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 7

Bu kümelenmenin tesadüf olmadığını vurgulayan Bektaş, “Farklı fay sistemleri arasında gerçekleşen stres transferi, bu zincirleme depremleri tetikliyor olabilir” dedi.

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 8

Bektaş, Türkiye’deki sismik riskin yalnızca aktif fay hatlarıyla sınırlı olmadığını, levha içi faylar ve onların oluşturduğu yapısal blokların da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 9

Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor ve ülke genelinde 500'ün üzerinde aktif fay hattı bulunuyor. Bu fay hatlarının büyük bölümü yerleşim yerlerine oldukça yakın konumda yer alıyor. 

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 10

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncel fay haritasına göre Türkiye’de doğrudan yerleşim alanlarından geçen 45'in üzerinde birinci derece aktif fay hattı bulunuyor.

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 11

deprem bilinci hayati önem taşıyor

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 12

Uzmanlara göre, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Yapı stoku, zemin etütleri, kentsel dönüşüm, afet yönetimi ve bireysel bilinç gibi çok katmanlı önlemler alınmadan, büyük depremlerde can kayıplarının önüne geçilemeyeceği vurgulanıyor.

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 13

Jeofizik ve inşaat mühendisleri, yerel yönetimlerin mikro bölgeleme çalışmalarını tamamlaması, yapıların düzenli denetlenmesi ve afet eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! - Resim: 14

Ayrıca okullarda ve kamu kurumlarında düzenli olarak tatbikat yapılması, toplumsal hazırlığın artması açısından kritik önem taşıyor.

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deprem Uzman