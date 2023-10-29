Yıkılsa Da Ayakta! Hatay'da Cumhuriyetin 100. Yılı Coşkuyla, Umutla Kutlandı!

Depremin yaraları hala sarılırken Hatay'da tüm zorluklara rağmen Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı. Valilik tarafından yapılan programa tüm vatandaşlar coşkuyla, Türk bayraklarıyla katıldı.

Yıkılsa Da Ayakta! Hatay'da Cumhuriyetin 100. Yılı Coşkuyla, Umutla Kutlandı!
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Depremin yaralarını sarmaya devam ederken Hatay'da Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkulu kutlamalara neden oldu. Devletiyle milletiyle bir olan Türk milleti Hatay'da da coşkusunu paylaştı.

Hatay Valiliği tarafından tören, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal katılımcıların bayramını tebrik etti.

Yıkılsa Da Ayakta! Hatay'da Cumhuriyetin 100. Yılı Coşkuyla, Umutla Kutlandı! - Resim : 1
Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Masatlı'nın konuşmasının ardından çeşitli halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra ise tören geçidi oldu.


Depremzede vatandaşlar da bu coşkuya ortak olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı alanı doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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