Yola çıkacaklar dikkat! İşte kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yola çıkacaklar dikkat! İşte kara yollarında durum
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 44-45. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometreleri ile Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 19-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Isparta-Burdur yolunun 0-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde Biga-Bandırma istikametinde yürütülen kavşak çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-İyidere yolunun 0-56. kilometrelerindeki peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları dolayısıyla 22-42. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır İl Sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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