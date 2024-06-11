Yolcu otobüsü yan yattı: 10 yaralı

Gümüşhane'den İstanbul yönüne gitmekte olan S.K. yönetimindeki 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yolcu otobüsü yan yattı: 10 yaralı
Editör: Yağmur Biçen
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Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs, yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7’si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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