Yöresel ayakkabı ustasının Müslüm Gürses hayranlığı! ''Kasetçalarımı da kasetlerimi de muhafaza ediyorum''
Bitlis’te yaşayan son harik (yöresel ayakkabı) ustası Haydar Yılmaz, teknolojinin ilerlemesine rağmen hayranı olduğu Müslüm Gürses’i hala kasetçalarda dinliyor.
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Lise yıllarından bu yana büyük bir hayranlık duyduğu Müslüm Gürses’in bütün albümlerini toplayan Yılmaz; bilgisayar, tablet ve akıllı telefon yerine antika sayılabilecek kasetçalarda dinliyor.
Bitlis’te 26 yıldan beridir yöresel ayakkabı üretimi ile uğraşan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Yılmaz, çocukluğundan beri hayranı olduğu arabesk müziği sanatçısı Müslüm Gürses’in kasetlerini biriktirdi.
Müslüm Gürses’in bugüne kadar çıkardığı kasetlerden 85 tanesini alarak koleksiyon yapan Yılmaz, gençlik yıllarında kazandığı harçlıklarından aldığı kasetlere de gözü gibi bakıyor.