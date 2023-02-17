Youtube’da istifa
Google tarafından kullanıcılara hem ücretli hem de ücretsiz olarak sunulan video paylaşım platformu Youtube, Google’ın en çok tercih edilen uygulamalarından birisi olarak biliniyor. Youtube’un CEO’su ise, Susan Wojcicki olmuştu.
Dünya devi Google’ın en çok tercih edilen video paylaşım platformu ve sosyal medya platformu olan Youtube, dünya genelinde milyonlarda kişi tarafından tercih ediliyor. Özel Youtube kanalları aracılığı insanlar tüm dünyaya erişim sağlayabiliyor. Youtube’un CEO’su Susan Wojcicki’de Google’ın ilk çalışanlarından ve Youtube platformunun CEO’su olarak tanınıyor.
Youtube, son dönemlerde reklam gelirinin düşmesi ile gündeme gelmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise, Youtube platformunun CEO’su olan 54 yaşındaki Susan Wojicicki’nin istifa haberi geldi. Bu gelen istifa haberi, reklam gelirlerinin düşmesi ile bağdaştırıldı.
25 YIL GÖREV ALDI
Youtube’un CEO’su Susan Wojcicki’de kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ‘’Bugün, Google'da yaklaşık 25 yıl geçirdikten sonra, yeni bir sayfa açmak için geri adım atıyorum. YouTube insanları bir araya getiren dünya çapındaki yaratıcılardan her gün ilham alıyorum. Bu inanılmaz topluluğun ön sıralarında yer almak benim için bir onurdu."
ALPHABET’TE DANIŞMANLIK YAPABİLİR
Youtube’un CEO’su Susan Wojcicki’nin istifa haberinin, video paylaşım platformu ve sosyal medya platformu olan Youtube’un reklam gelirlerinin düşmesinin ardından gelmesi herkesin dikkatini çekti. Youtube’un reklam geliri, TikTok, Facebook ve Netflix gibi diğer platformlar nedeni ile düşüş yaşadı. CEO’luk görevinden istifa eden 54 yaşındaki Susan Wojcicki’nin yerine, yardımcısı Neal Mohan’ın geleceği bildirildi. Susan Wojcick ise; 2014 yılından itibaren yürüttüğü CEO’luk görevinin ardından; aile, sağlık ve kişisel projelere odaklanacağını ve Google’ın ana şirketi olan Alpabet’te danışmanlık görevi üstlenmeyi planladığını açıkladı.