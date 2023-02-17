Youtube’da istifa

ALPHABET’TE DANIŞMANLIK YAPABİLİR

Youtube’un CEO’su Susan Wojcicki’nin istifa haberinin, video paylaşım platformu ve sosyal medya platformu olan Youtube’un reklam gelirlerinin düşmesinin ardından gelmesi herkesin dikkatini çekti. Youtube’un reklam geliri, TikTok, Facebook ve Netflix gibi diğer platformlar nedeni ile düşüş yaşadı. CEO’luk görevinden istifa eden 54 yaşındaki Susan Wojcicki’nin yerine, yardımcısı Neal Mohan’ın geleceği bildirildi. Susan Wojcick ise; 2014 yılından itibaren yürüttüğü CEO’luk görevinin ardından; aile, sağlık ve kişisel projelere odaklanacağını ve Google’ın ana şirketi olan Alpabet’te danışmanlık görevi üstlenmeyi planladığını açıkladı.