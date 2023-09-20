Yüksekova polisinden uyuşturucu bağımlıların kaldıkları mekanlara operasyon

Vatandaşlar tarafından sürekli şikayet haline gelen durumdan dolayı harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip toplam 70 polis, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan arazide yer alan yer kuyular, metruk binalar ve daha çok kaldıkları farklı noktalara dron destekli operasyon düzenlendi.