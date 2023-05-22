Yunuslar İstanbul Boğazı'na renk kattı: Geçen gemilere eşlik ettiler
İstanbul Boğazı'ndaki yunuslar, boğazdan geçen gemilere eşlik ettiler. Arnavutköy'den görüntülenen yunuslar renkli anlara sahne oldular.
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İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere yunuslar eşlik etti.
Renkli anlara sahne olan yunuslar, Arnavutköy'den görüntülendi.
YUNUSLAR HAKKINDA BİLGİLER
Yunus, balinalar takımının dişli balinalar alt takımı içindeki yunusgiller familyasında sınıflanan türlerin büyük çoğunluğu ile nehir yunusları üst familyasında sınıflananların tümü için kullanılan ortak addır.
Kıta sahanlıklarının görece sığ denizleri olmak üzere, tüm Dünya denizlerinde ve bazı nehirlerde bulunan yunuslar etobur canlılardır ve genellikle balık ve mürekkep balığı ile beslenirler.