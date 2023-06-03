Yunuslar İstanbul Boğazı'nda görüntülendi: Geçen gemilere eşlik ettiler, renkli görüntüler oluşturdu

İstanbul Boğazı'nın müdavimlerinden yunuslar bir kez daha kameralara yansıdı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden yunuslar, renki görüntüler oluşturdu.

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Yunuslar İstanbul Boğazı'nda görüntülendi: Geçen gemilere eşlik ettiler, renkli görüntüler oluşturdu - Resim: 1 1 10

Yunuslar, İstanbul Boğazı'nın müdavimleri olarak biliniyor.

Yunuslar İstanbul Boğazı'nda görüntülendi: Geçen gemilere eşlik ettiler, renkli görüntüler oluşturdu - Resim: 2 2 10

Sevimli yunuslar, İstanbul Boğazı'nda geçen gemilere eşlik ettiler.

Yunuslar İstanbul Boğazı'nda görüntülendi: Geçen gemilere eşlik ettiler, renkli görüntüler oluşturdu - Resim: 3 3 10

Gemilere eşlik etmeleriyle renkli anlara sahne olan yunuslar, hoş görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.

Yunuslar İstanbul Boğazı'nda görüntülendi: Geçen gemilere eşlik ettiler, renkli görüntüler oluşturdu - Resim: 4 4 10

YUNUSLAR HAKKINDA BİLGİLER

Yunus, balinalar takımının dişli balinalar alt takımı içindeki yunusgiller familyasında sınıflanan türlerin büyük çoğunluğu ile nehir yunusları üst familyasında sınıflananların tümü için kullanılan ortak addır.