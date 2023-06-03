Yunuslar İstanbul Boğazı'nda görüntülendi: Geçen gemilere eşlik ettiler, renkli görüntüler oluşturdu
İstanbul Boğazı'nın müdavimlerinden yunuslar bir kez daha kameralara yansıdı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden yunuslar, renki görüntüler oluşturdu.
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Yunuslar, İstanbul Boğazı'nın müdavimleri olarak biliniyor.
Sevimli yunuslar, İstanbul Boğazı'nda geçen gemilere eşlik ettiler.
Gemilere eşlik etmeleriyle renkli anlara sahne olan yunuslar, hoş görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.
YUNUSLAR HAKKINDA BİLGİLER
Yunus, balinalar takımının dişli balinalar alt takımı içindeki yunusgiller familyasında sınıflanan türlerin büyük çoğunluğu ile nehir yunusları üst familyasında sınıflananların tümü için kullanılan ortak addır.