Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Kaç TL oldu? Kimler ödemez?

Yurt dışı çıkış harcını kimler öder?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışına çıkarken bu harcı ödemekle yükümlüdür.

Yabancı uyruklular bu harçtan muaftır.

Ayrıca bazı istisnai durumlarda T.C. vatandaşları da harçtan muaf tutulur.