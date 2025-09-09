Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Kaç TL oldu? Kimler ödemez?
Yurt dışına çıkış yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu yurt dışı çıkış harcı, 8 Eylül 2025 itibarıyla 1.000 TL’ye yükseltildi.
Peki, yurt dışı çıkış harcı nedir, kimler öder, hangi ülkelere giderken bu harç ödenmez? İşte detaylar…
Yurt dışı çıkış harcı nedir?
Yurt dışı çıkış harcı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına seyahat ederken ödemek zorunda oldukları bir vergidir. Uygulamanın temel amacı, devletin yurt dışı çıkış işlemlerinden kaynaklanan bazı masraflarını karşılamak ve bütçeye ek gelir sağlamaktır.
Yurt dışı çıkış harcı 2025’te ne kadar oldu?
2024 yılında: 500 TL
2025 başında: 710 TL
8 Eylül 2025 itibarıyla: 1.000 TL
Yani son artışla birlikte yurt dışı çıkış harcı yaklaşık %40 zamlanmış oldu.
Yurt dışı çıkış harcını kimler öder?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışına çıkarken bu harcı ödemekle yükümlüdür.
Yabancı uyruklular bu harçtan muaftır.
Ayrıca bazı istisnai durumlarda T.C. vatandaşları da harçtan muaf tutulur.
Kimler yurt dışı çıkış harcından muaftır?
18 yaşından küçükler
65 yaşından büyükler
Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip kişiler
Diplomatlar
Transit yolcular (başka ülkeye aktarma yapan)
Hangi ülkelere giderken yurt dışı çıkış harcı ödenmez?
Yurt dışı çıkış harcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç tüm ülkelere giderken ödenir.
KKTC’ye seyahat eden T.C. vatandaşları bu harcı ödemez.
Avrupa, Amerika, Asya veya Afrika fark etmeksizin tüm diğer ülkelere çıkışlarda harç zorunludur.
Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?
Havalimanı gişelerinden nakit veya kredi kartıyla
Vergi dairesi veznelerinden
Banka şubelerinden veya mobil bankacılıktan
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesi üzerinden online olarak
Ödeme sonrası yolcunun pasaportuna harç ödendiğini gösteren bir pul basılır ya da dijital ödeme kaydı alınır.
Sonuç
Yurt dışına çıkış yapacak T.C. vatandaşlarının 8 Eylül 2025 itibarıyla 1.000 TL harç ödemesi zorunlu hale geldi.
Ancak 18 yaş altı, 65 yaş üstü, diplomatik pasaport sahipleri, yurt dışı oturma izni olanlar ve KKTC’ye seyahat edenler bu uygulamadan muaf tutuluyor.