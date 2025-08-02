Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı

Kuşadası’nda habersiz bir yuvadan çıkan yılın ilk caretta caretta yavruları, duyarlı vatandaşlar ve EKODOSD’un yönlendirmesiyle denize ulaştırıldı. Aynı gece Söke’de de yeni bir yuva belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı - Resim: 1

KUŞADASI’NDA CARETTA CARETTA YAVRULARI GÖRÜNTÜLENDİ

Kuşadası'nda yılın ilk caretta caretta yavruları, Kocagöl kumsalında ortaya çıktı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kuluçka dönemlerini tamamlayan caretta caretta yavruları yumurtadan çıkıp denize ulaştı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bu durum bizim için de sürpriz oldu” dedi.

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Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı - Resim: 2

GECE YÜRÜYÜŞÜNDE GÖRÜLDÜLER

Yavrular ilk olarak yürüyüş yapan bir grup tarafından fark edildi.
Güzelçamlı Mahallesi'nde Mehmet Kaya ve arkadaşları, gece yürüyüşü sırasında kumsalda caretta caretta yavrularını fark etti. Yavruların, turistik işletmelerin ışıklarına yöneldiği görüldü.

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Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı - Resim: 3

YAPAY IŞIKLAR YÖNLERİNİ ŞAŞIRTTI

Yavruların ışığa yönelmesi müdahale gerektirdi.
Yapay ışıkların etkisiyle yönlerini şaşıran yavrular için Mehmet Kaya, EKODOSD’a haber verdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, yavruların güvenli biçimde denize ulaştırılması için bilgi aktardı.

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Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı - Resim: 4

YAVRULAR TOPLANIP DENİZE BIRAKILDI

Yüzlerce yavru caretta caretta suya ulaştırıldı.
Yürüyüş yolundan dikkatle toplanan yavrular, suya yakın bir noktaya götürüldü. Burada doğrudan denize doğru bırakılarak doğal yollarla ulaşmaları sağlandı.

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Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı - Resim: 5

EKODOSD: BU YUVA BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ

Yetkililer, bu yuvadan haberdar olmadıklarını söyledi.
EKODOSD Başkanı Sürücü, “Kocagöl’deki yuvadan yavruların çıkması bizim için de sürpriz oldu. Sabah kumsalda yaptığımız araştırmayla yuvanın yerini tespit ettik” dedi.

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Caretta caretta kuşadası