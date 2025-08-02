Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı
Kuşadası’nda habersiz bir yuvadan çıkan yılın ilk caretta caretta yavruları, duyarlı vatandaşlar ve EKODOSD’un yönlendirmesiyle denize ulaştırıldı. Aynı gece Söke’de de yeni bir yuva belirlendi.
KUŞADASI’NDA CARETTA CARETTA YAVRULARI GÖRÜNTÜLENDİ
Kuşadası'nda yılın ilk caretta caretta yavruları, Kocagöl kumsalında ortaya çıktı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kuluçka dönemlerini tamamlayan caretta caretta yavruları yumurtadan çıkıp denize ulaştı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bu durum bizim için de sürpriz oldu” dedi.
GECE YÜRÜYÜŞÜNDE GÖRÜLDÜLER
Yavrular ilk olarak yürüyüş yapan bir grup tarafından fark edildi.
Güzelçamlı Mahallesi'nde Mehmet Kaya ve arkadaşları, gece yürüyüşü sırasında kumsalda caretta caretta yavrularını fark etti. Yavruların, turistik işletmelerin ışıklarına yöneldiği görüldü.
YAPAY IŞIKLAR YÖNLERİNİ ŞAŞIRTTI
Yavruların ışığa yönelmesi müdahale gerektirdi.
Yapay ışıkların etkisiyle yönlerini şaşıran yavrular için Mehmet Kaya, EKODOSD’a haber verdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, yavruların güvenli biçimde denize ulaştırılması için bilgi aktardı.
YAVRULAR TOPLANIP DENİZE BIRAKILDI
Yüzlerce yavru caretta caretta suya ulaştırıldı.
Yürüyüş yolundan dikkatle toplanan yavrular, suya yakın bir noktaya götürüldü. Burada doğrudan denize doğru bırakılarak doğal yollarla ulaşmaları sağlandı.
EKODOSD: BU YUVA BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ
Yetkililer, bu yuvadan haberdar olmadıklarını söyledi.
EKODOSD Başkanı Sürücü, “Kocagöl’deki yuvadan yavruların çıkması bizim için de sürpriz oldu. Sabah kumsalda yaptığımız araştırmayla yuvanın yerini tespit ettik” dedi.