Yürüyüş yapanlar yavruları fark etti, hemen bildirdiler: 45 yavru sahilden denize ulaştı

EKODOSD: BU YUVA BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ



Yetkililer, bu yuvadan haberdar olmadıklarını söyledi.

EKODOSD Başkanı Sürücü, “Kocagöl’deki yuvadan yavruların çıkması bizim için de sürpriz oldu. Sabah kumsalda yaptığımız araştırmayla yuvanın yerini tespit ettik” dedi.