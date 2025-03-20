Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den

Konya'nın Beyşehir ilçesinde baharın gelmesi ile ardıç ağaçlarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Adaköy "Leylekler Tepesi" ve Yeşildağ "Leylekler Vadisi" yoğun kar yağışının etkisinde kaldı.

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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 1

Yaşanan soğuk hava dalgası sebebiyle besin bulmakta zorlanan leylekler, çiçek açmış ağaçlar arasındaki yuvalarında tek ayak üstünde havaların ısınmasını bekliyor.

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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 2

Konya'nın Beyşehir ilçesinde baharın gelmesi ile ardıç ağaçlarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışıyla sürpriz yaşadı.

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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 3

Adaköy "Leylekler Tepesi" ve Yeşildağ "Leylekler Vadisi" yoğun kar yağışının etkisinde kaldı.

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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 4

Leyleklerin karlı yuvalarında beklediği anları AA foto muhabiri Seyit Konyalı yakaladı.

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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 5

İşte o fotoğraflar....

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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 6
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 7
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 8
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 9
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 10
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 11
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 12
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 13
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 14
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 15
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 16
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Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den - Resim: 17
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