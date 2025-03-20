Yuvalarına yerleşen leyleklere kar şoku... Görüntüler Beyşehir'den
Konya'nın Beyşehir ilçesinde baharın gelmesi ile ardıç ağaçlarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Adaköy "Leylekler Tepesi" ve Yeşildağ "Leylekler Vadisi" yoğun kar yağışının etkisinde kaldı.
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Yaşanan soğuk hava dalgası sebebiyle besin bulmakta zorlanan leylekler, çiçek açmış ağaçlar arasındaki yuvalarında tek ayak üstünde havaların ısınmasını bekliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde baharın gelmesi ile ardıç ağaçlarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışıyla sürpriz yaşadı.
Adaköy "Leylekler Tepesi" ve Yeşildağ "Leylekler Vadisi" yoğun kar yağışının etkisinde kaldı.
Leyleklerin karlı yuvalarında beklediği anları AA foto muhabiri Seyit Konyalı yakaladı.
İşte o fotoğraflar....
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