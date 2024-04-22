Zonguldak'ta acı kaza! Devrilen otomobilin sürücüsü...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen acı kazada devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta acı kaza! Devrilen otomobilin sürücüsü...

Bartın'dan Zonguldak istikametine seyreden Muhammet Yazıcı (20) yönetimindeki 67 YC 656 plakalı otomobil, Organize Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yazıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yazıcı'nın cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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