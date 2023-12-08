Altın Alacaklar Dikkat! 'Yalnızca Bir Gününüz Kaldı...'

Altın hakkındaki yorumları ile bilinen İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı. "Yalnızca bir gününüz kaldı, Hazırlığa başlayın" sözlerini söyleyen İslam Memiş'in altın hakkında söyledikleri gündem oldu. Altın sahipleri gelecek dönemde yatırım konusunda nasıl davranmalı? Altın fiyatları ne durumda olacak? İşte merak edilenler...

Altın Alacaklar Dikkat

İslam Memiş, gram altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının 2000 TL olacağı zamanı söyledi. İslam Memiş, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ons altın tarafında 2020 dolar destek seviyesini takip edeceğiz ve bu seviyeden yeniden bir yükseliş bekliyorum. Gram altın/TL fiyatı şu anda 1950 lira seviyesinde. 1937 liraya kadar gerilemişti 1968 liradan. Tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylemiştim. Gram altında hedef 2000 lira seviyesi, Aralık ayında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebilirim.

'Yalnızca Bir Gününüz Kaldı'

Altın fiyatlarındaki yükseliş hakkında uyarılarda bulunan Memiş, "Yalnızca bir gününüz kaldı, Hazırlığa başlayın" dedi ve sözleri ilave etti:

Altında yükseliş yönündeki beklentim güncelliğini koruyor. Her zaman söylediğim gibi yıl boyunca değişiklikler yaşanır ama yılın sonunda altın ve gümüş yatırımcısını güldürür. Aralık ayının kapanışında emtia tarafında sert ataklar görebiliriz. Altın tarafında pazartesi günü yaşanan rekor yükselişin benzerleri gerçekleşebilir ve düşüşlerde olduğu gibi kademeli bir yükseliş süreci yaşanmayacak.

Altın alacaklara uyarılarda bulunan İslam Memiş, ne zaman altın alınması gerektiği hakkında şu sözleri söyledi: