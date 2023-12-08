Altın Alacaklar Dikkat! 'Yalnızca Bir Gününüz Kaldı...'

Altın ve piyasalar konusundaki uzman isim İslam Memiş, altın yatırımı yapacak vatandaşları uyardı. Memiş, "Yalnızca bir gününüz kaldı, Hazırlığa başlayın" sözlerini söyledi. İşte ayrıntılar...

Altın Alacaklar Dikkat! 'Yalnızca Bir Gününüz Kaldı...'
Altın Alacaklar Dikkat! 'Yalnızca Bir Gününüz Kaldı...'
Son Güncelleme:

Altın hakkındaki yorumları ile bilinen İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı. "Yalnızca bir gününüz kaldı, Hazırlığa başlayın" sözlerini söyleyen İslam Memiş'in altın hakkında söyledikleri gündem oldu. Altın sahipleri gelecek dönemde yatırım konusunda nasıl davranmalı? Altın fiyatları ne durumda olacak? İşte merak edilenler...

Altın Alacaklar Dikkat

Altın Alacaklar Dikkat

İslam Memiş, gram altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının 2000 TL olacağı zamanı söyledi. İslam Memiş, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ons altın tarafında 2020 dolar destek seviyesini takip edeceğiz ve bu seviyeden yeniden bir yükseliş bekliyorum. Gram altın/TL fiyatı şu anda 1950 lira seviyesinde. 1937 liraya kadar gerilemişti 1968 liradan. Tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylemiştim. Gram altında hedef 2000 lira seviyesi, Aralık ayında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebilirim.

'Yalnızca Bir Gününüz Kaldı'

Yalnızca Bir Gününüz Kaldı

Altın fiyatlarındaki yükseliş hakkında uyarılarda bulunan Memiş, "Yalnızca bir gününüz kaldı, Hazırlığa başlayın" dedi ve sözleri ilave etti:

Altında yükseliş yönündeki beklentim güncelliğini koruyor. Her zaman söylediğim gibi yıl boyunca değişiklikler yaşanır ama yılın sonunda altın ve gümüş yatırımcısını güldürür. Aralık ayının kapanışında emtia tarafında sert ataklar görebiliriz. Altın tarafında pazartesi günü yaşanan rekor yükselişin benzerleri gerçekleşebilir ve düşüşlerde olduğu gibi kademeli bir yükseliş süreci yaşanmayacak.

Altın Alacaklar Dikkat! 'Yalnızca Bir Gününüz Kaldı...' - Resim : 3

Altın alacaklara uyarılarda bulunan İslam Memiş, ne zaman altın alınması gerektiği hakkında şu sözleri söyledi:

Altın dakikalar içerisinde vurup geçiyor ve alım fırsatı vermiyor. Bu yüzden yapılacak en doğru hareket, yükselişler gelmeden pozisyon almak olacaktır. Geçtiğimiz hafta yaşanana benzer şekilde altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde çok büyük bir sıçrama yaşayabilir. Bu nedenle yarına kadar altın defterini kapatmanız en doğru tercih olacaktır.
Altın Kaç TL Oldu? 7 Aralık'ta Altın Alınır Mı? 7 Aralık 2023 Günü Altının Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?Altın Kaç TL Oldu? 7 Aralık'ta Altın Alınır Mı? 7 Aralık 2023 Günü Altının Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?Altın Fiyatları
# Altın # altın fiyatları # islam memiş
Çok Okunanlar
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık Su Kesintileri...
Öne Çıkanlar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kapatma Davası Süren HEDEP'i Ziyaret Etti! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kapatma Davası Süren HEDEP'i Ziyaret Etti! Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka! Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka!