Altın Kaç TL Oldu? 7 Aralık'ta Altın Alınır Mı? 7 Aralık 2023 Günü Altının Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?

Altın her zaman en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmuştur. Gerek süs malzemesi gerekse yatırım amaçlı kullanılabilen altının alış ve satış fiyatları merak edilmektedir. Altın fiyatları anlık olarak ve türlerine göre değişmektedir. Altın fiyatlarını incelerken piyasadaki günlük değerlerine göre azalıp artması beklenir. İşte 7 Aralık günü altının alış ve satış fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1884.87 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1884.71 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12165.60 TL, satış fiyatı da 12378.42 TL’dir.

7 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1884.87

Satış Fiyatı: 1884.71

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3051.73

Satış Fiyatı: 3103.03

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6104.02

Satış Fiyatı: 6213.07

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12165.60

Satış Fiyatı: 12378.42

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12451.72

Satış Fiyatı: 12673.04

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12453.91

Satış Fiyatı: 12670.43

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30245.62

Satış Fiyatı: 30849.5