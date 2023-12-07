Altın Kaç TL Oldu? 7 Aralık'ta Altın Alınır Mı? 7 Aralık 2023 Günü Altının Alış Ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Altın almak ya da satmak yatırımlarını yönlendirmek isteyenlerin tercih ettiği bir yöntemdir. Altın alış ve satış fiyatları anlık olarak değişse de günlük olarak takip etmek mümkündür. Peki 7 Aralık 2023 Perşembe günü altın kaç TL'den değer buldu? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...
Altın her zaman en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmuştur. Gerek süs malzemesi gerekse yatırım amaçlı kullanılabilen altının alış ve satış fiyatları merak edilmektedir. Altın fiyatları anlık olarak ve türlerine göre değişmektedir. Altın fiyatlarını incelerken piyasadaki günlük değerlerine göre azalıp artması beklenir. İşte 7 Aralık günü altının alış ve satış fiyatları...
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1884.87 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1884.71 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12165.60 TL, satış fiyatı da 12378.42 TL’dir.
7 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1884.87
Satış Fiyatı: 1884.71
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3051.73
Satış Fiyatı: 3103.03
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6104.02
Satış Fiyatı: 6213.07
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12165.60
Satış Fiyatı: 12378.42
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12451.72
Satış Fiyatı: 12673.04
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12453.91
Satış Fiyatı: 12670.43
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30245.62
Satış Fiyatı: 30849.5