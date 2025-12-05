Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikilk

Emniyet personeline yönelik atama ve yer değiştirme esaslarını düzenleyen Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeler, 5 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “iller için” ibaresi “illere yapılacak atamalarda, 18’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile 38’inci madde kapsamına girenler hariç, ilin toplam emniyet hizmetleri sınıfı personel sayısının %20’sini aşmamak kaydıyla” şeklinde değiştirildi.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanı onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak değiştirildi.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38’inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklendi:

“Eşinin, başvuru tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, son üç yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya işverene bağlı olarak halen çalışmakta olduğunu belgeleyenler, hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde istekleri üzerine eşinin bulunduğu yerlere atanabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39’uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe ek 5’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklendi:

“İl içi atama

EK MADDE 6 – İl emrine atanan personelin il merkezi veya ilçelere istihdamında branş ve görev puanı dikkate alınır. Ancak emniyet ve asayişin gerektirdiği zorunluluklar, ilave veya tecrübeli personel ihtiyacı ve diğer zaruri durumlarda ilde görev yapan personelin yer değişiklikleri valiliklerce yapılır.

İl içi atama onaylarının personele tebliği ve yeni görevlerine başlamalarına ilişkin takvim, hizmeti aksatmayacak şekilde valiliklerce belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvel değiştirildi.

MADDE 8 – Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

MADDE 9 – Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.