Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Türkiye'nin ulusal enerji filosuna katılan ve Karadeniz'deki arama faaliyetlerinde kullanılacak olan altıncı derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına ulaştı.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda önemli bir rol üstlenecek olan ikiz derin deniz sondaj gemisi grubunun ikincisi de Akdeniz'e geldi. Grubun ilk gemisi 30 Eylül tarihinde Mersin açıklarına ulaşmıştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen son teknoloji ürünü 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, şu anda Taşucu Limanı açıklarında demirli vaziyette bulunuyor.

12 bin metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip olan gemi, uluslararası standartlara uygunluk ve operasyonel hazırlık için gerekli olan akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri tamamlanana kadar limanda bekleyecek.

KARADENİZ'DE 6 YENİ KEŞİF KUYUSU HEDEFİ

Türkiye'nin mevcut sondaj gemileri Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve başlayacak olan ve isimleri henüz belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki tüm işlemlerinin bitirilmesinin ardından ana görev yerlerine, yani Karadeniz'e, uğurlanacak.

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak."

