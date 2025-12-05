PFDK’dan Caner Erkin’e 5 maç men ve 67 bin TL para cezası

PFDK, Sakaryaspor forması giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin’e 5 maç men cezası ve 67 bin TL para cezası verdi.

1’nci ligin 15’nci haftasında oynanan Sakaryaspor–Ümraniyespor karşılaşmasının 52’nci dakikasında kırmızı kart gören Caner Erkin’in cezası belli oldu. Futbolcu, 5 resmi müsabakadan men edilirken 67 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 resmi müsabakadan men ve 67.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”