Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: "Umutlarımızı artıran tabloyla karşılaştık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye ekonomisinin 21 çeyrek üst üste sürdürdüğü büyüme trendini 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de devam ettirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda açıklanan son enflasyon rakamlarına da değindi. Erdoğan, "Umutlarımızı artıran tabloyla karşılaştık. Ekonomi başta olmak üzere daha aydınlık bir Türkiye'ye vasıl olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ekonomideki son çeyrek verilerinin gelmeye başladığını belirterek, Türkiye'nin istikrarlı büyüme seyrini koruduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,7 büyüme kaydetti ve bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. sırada yer aldı. Yılın ilk dokuz ayına ait turizm verilerinin de gurur verici olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı, 2025'in ilk 9 ayında ülkeyi ziyaret eden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 49 milyon 993 bine ulaştığını bildirdi. Turizm gelirlerinde ise ilk üç çeyrekte 50 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşılırken, bu rakamın tüm zamanların üç çeyrek rekoru olduğu belirtildi.

ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Kasım ayı enflasyon rakamlarının da "umutları artıran bir tablo" sergilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Kasım ayı enflasyonunun 0,87 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Temel mal enflasyonunun yüzde 18'ler seviyesine indiğini, hizmet enflasyonundaki düşüşün ise sürdüğünü ekledi. Erdoğan, deprem konutları ve sosyal konut projeleriyle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin hedeflerinin ve rotasının belli olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı, bu hedefleri; 86 milyon vatandaşın refahını kalıcı biçimde artırmak, 2028 yılında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmak, gelecek 3 yıl içinde mal ihracatını 375 milyar dolara yükseltmek ve yine 3 yıl sonra turizmde 100 milyar dolar gelir elde etmek olarak sıraladı. Ayrıca, ülkeye 2 trilyon dolar maliyeti olan terör belasına son vererek Türk ekonomisini şahlandırmanın da temel amaçlardan biri olduğunu ifade etti.

''SİMSARLARIN OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ''

Küresel ekonomideki belirsizliklere, bölgesel sıcak çatışmalara, ticaret savaşlarına ve Türkiye'nin önünü kesmek isteyen melun ve meyyus odaklara rağmen hedeflerden sapılmadığının altını çizen Erdoğan, "Bu ülkeye yeni bedeller ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki manipülasyon girişimlerine de değinerek, "Suyu önce bulandırıp sonra da bulanık suda sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz" uyarısında bulundu. Ekonomide rakamlar ve oranlar önemli olsa da, aslolanın 86 milyonun kanaati, esnafın, tüccarın ve emeklinin ne düşündüğü olduğunu sözlerine ekledi.