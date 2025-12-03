Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi Galataport’ta açıldı

Fransa merkezli Excurio iş birliğiyle hazırlanan Müzeverse, tarih, sanat ve ileri teknolojiyi birleştirerek ziyaretçilere çok duyulu deneyimler sunuyor.

Deniz ve şehir manzarası eşliğinde teknoloji ve sanatı deneyimleyen misafirler, Galataport İstanbul'un kültürel ve sanatsal rotasında yepyeni bir keşfin parçası oluyor. Müzeverse, ziyaretçilerini pasif izleyici konumundan aktif tarih kaşiflerine dönüştürerek, sanatı ve teknolojiyi buluşturan öncü bir rol üstleniyor. Müze, daha geniş kitlelere ulaşmayı ve farklı dönemleri konu alan yeni hikayeleri Galataport İstanbul'da sunmayı hedefliyor.

‘YAŞAMIN KÖKLERİ’: 3,5 MİLYAR YILLIK YOLCULUK

Müzeverse, Galataport İstanbul’daki üçüncü gösterimi olan “Yaşamın Kökleri” ile ziyaretçilerini eşsiz bir deneyime davet ediyor. Euronews'in haberine göre, Excurio'nun Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (Museum national d’Histoire naturelle) iş birliğiyle hazırladığı bu 45 dakikalık sanal gerçeklik deneyimi, dünyanın oluşumundan günümüze kadar yaşamın öyküsünü nefes kesici bir görsellikle aktarıyor.

3,5 milyar yıl öncesinden 2223 yılına uzanan bu keşif yolculuğu, dünyadaki yaşamın dokuz büyük evresini bilimsel titizlikle yeniden canlandırıyor. Paris'ten araştırmacı Charlie ve robot arkadaşı Darwin (adını Charles Darwin’den alıyor), izleyicileri okyanusların derinliklerinden kıtaların oluşumuna, dinozorların ve ilk memelilerin izlerinden tropik ormanların renkli yaşamına sürükleyici bir keşfe çıkarıyor. Avustralya’dan Tanzanya’ya uzanan sekiz fosil bölgesi, geçmişin sırlarını günümüze taşıyor. 162 türle yaşamın çeşitliliğinin gözler önüne serildiği her sahne, fosil kayıtları ve bilim insanlarının katkılarıyla gerçeğe yakın şekilde inşa ediliyor. "Yaşamın Kökleri", canlı görsellikler ve zaman yolculuğu konseptiyle dünyanın güzelliğini ve yaşamın kırılganlığını yakından keşfetme fırsatı sunuyor.

ANTİK MISIR’DAN ORTA ÇAĞ’A

Excurio’nun imza projelerinden “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi”, izleyicileri 4 bin 500 yıl öncesine götürerek Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık etme ve Büyük Piramit’in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sağlıyor.

İkinci gösterim olan “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” ise 14. yüzyılın toplumsal ve dini çalkantılarla şekillenen yapısını, Carcassonne şehrinin dramatik atmosferinde yeniden canlandırıyor.

Her iki VR deneyimi de 45 dakikalık süresi boyunca sinematik anlatım ve gerçekçi sahne tasarımıyla ziyaretçileri tarihin içine dahil ediyor.

“DENEYİMLERE SÜREKLİ YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ”

VR Future Kurucusu Fahad Rehman, Müzeverse'ün Galataport İstanbul'a taşınmasını, dijital kültür deneyimlerinin artık sadece belli çevrelerle sınırlı kalmayıp şehir yaşamının tam merkezine yerleştiğini gösteren bir adım olarak değerlendirdi. Rehman, bu geçişin, sanal gerçeklik teknolojisini daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir kültürel araç haline getirmenin bir yolu olduğunu vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde deneyimlere sürekli yenilerini eklemeyi ve farklı disiplinleri buluşturan projelere imza atmayı hedeflediklerini belirtti. VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano ise, yeni adresi Galataport İstanbul ile Müzeverse’ün hikayesinde bir mekân değişikliğinden çok daha fazlasını ifade ettiğini vurguladı. Mangiavillano, İstanbul’un kültürel çeşitliliğiyle etkileşime geçilmesini kolaylaştırdıklarını ifade ederek, amaçlarının her yaştan insanın tarihle ve sanatla duygusal bir bağ kurmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Galataport İstanbul Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali ise, Müzeverse'e ev sahipliği yaparak Galataport İstanbul’un ilham veren bir buluşma noktası olma vizyonunu güçlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bali, özellikle ilham verici ve eğitici yönünden dolayı okullarla yapılan iş birliklerini çok önemsediklerini kaydetti.