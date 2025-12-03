Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor!

Brent petrol piyasasındaki dalgalanma, kur artışı ve vergi yüklerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam hareketi daha gündeme geldi; LPG’de perşembe günü geçerli olması beklenen artış konuşuluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Akaryakıt ürünlerinin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, döviz kurundaki artış eğilimi ve vergi yüklerinin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda, LPG (Otogaz) ürününe Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir fiyat artışı bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, otogaz fiyatlarına yaklaşık 70 kuruşluk bir zam gelebileceğini ifade etti.

Beklenen bu fiyat artışının Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktı2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti: Zamlı maaş tabloları ortaya çıktıEkonomi
Yunan çiftçilerin protestosu Türkiye sınır kapısını felç etti: Tırlara 24 saatlik yasak geldiYunan çiftçilerin protestosu Türkiye sınır kapısını felç etti: Tırlara 24 saatlik yasak geldiYurt
akaryakıt fiyatları zam
Günün Manşetleri
Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş! Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş!
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti 2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Meteoroloji duyurdu: Bugün montlar çıkmayacak! Meteoroloji duyurdu: Bugün montlar çıkmayacak!
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu Aralık ayı kira artış oranı belli oldu