Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor!

Akaryakıt ürünlerinin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, döviz kurundaki artış eğilimi ve vergi yüklerinin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda, LPG (Otogaz) ürününe Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir fiyat artışı bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, otogaz fiyatlarına yaklaşık 70 kuruşluk bir zam gelebileceğini ifade etti.

Beklenen bu fiyat artışının Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.