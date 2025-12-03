Yunan çiftçilerin protestosu Türkiye sınır kapısını felç etti: Tırlara 24 saatlik yasak geldi

Saat 19.00’dan bu yana iki ülke arasındaki geçişler sağlanamazken, Yunanistan’a gitmek isteyen araçlar ile Yunanistan’dan Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen yolcular uzun süre sınırda beklemek zorunda kaldı. İpsala’dan geçiş yapmayı planlayan tırlar ise Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendiriliyor.

TIR GEÇİŞLERİ DURDURULDU

İpsala Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendiren İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, alınan önlemleri kamuoyuna duyurdu. Kaymakam Sevgili, tır geçişlerine yönelik kısıtlamayı açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilmeyecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak"

Bu açıklamanın ardından tırların sınır kapısında bekletilmesine karar verilirken, sadece acil durumu olan küçük araçlara kontrollü geçiş imkanı tanındığı netleşti.