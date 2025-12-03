Yunan çiftçilerin protestosu Türkiye sınır kapısını felç etti: Tırlara 24 saatlik yasak geldi

Yunanistan’da çiftçilerin, hükümetin tarım politikalarına, yükselen üretim maliyetlerine ve ürün alım fiyatlarının düşüklüğüne tepki olarak başlattığı eylem, Türkiye-Yunanistan sınır geçişlerinde büyük aksaklıklara yol açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yunan çiftçilerin protestosu Türkiye sınır kapısını felç etti: Tırlara 24 saatlik yasak geldi
Yayınlanma:

Saat 19.00’dan bu yana iki ülke arasındaki geçişler sağlanamazken, Yunanistan’a gitmek isteyen araçlar ile Yunanistan’dan Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen yolcular uzun süre sınırda beklemek zorunda kaldı. İpsala’dan geçiş yapmayı planlayan tırlar ise Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendiriliyor.

TIR GEÇİŞLERİ DURDURULDU

İpsala Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendiren İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, alınan önlemleri kamuoyuna duyurdu. Kaymakam Sevgili, tır geçişlerine yönelik kısıtlamayı açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilmeyecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak"

Bu açıklamanın ardından tırların sınır kapısında bekletilmesine karar verilirken, sadece acil durumu olan küçük araçlara kontrollü geçiş imkanı tanındığı netleşti.

Şanlıurfa’da gıda baskını: 2 işletme mühürlendi, yüzlerce ürüne el konulduŞanlıurfa’da gıda baskını: 2 işletme mühürlendi, yüzlerce ürüne el konulduYurt
Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltıBakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yunanistan ipsala sınır kapısı
Günün Manşetleri
Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş! Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş!
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Meteoroloji duyurdu: Bugün montlar çıkmayacak! Meteoroloji duyurdu: Bugün montlar çıkmayacak!
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
AYM’nin 6 partiyle ilgili mali denetim kararı Resmi Gazete’de AYM’nin 6 partiyle ilgili mali denetim kararı Resmi Gazete’de