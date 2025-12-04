Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Türk Lirası'nın reel efektif döviz kuru (REK), Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,07 puanlık düşüşle 71,79 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Açıklamaya göre, 2003=100 bazlı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, bir önceki aya göre 0,07 puanlık düşüş kaydederek 71,79 seviyesine geriledi. Endeks, ekim döneminde 71,86 olarak hesaplanmıştı.

Yİ-ÜFE BAZLI ENDEKSTE DE AZALIŞ

Raporda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksinin de aynı dönemde gerilediği belirtildi. Buna göre, Yİ-ÜFE bazlı endeks, 0,05 puanlık azalışla 95,52 değerinden 95,47 seviyesine düştü.

Türk lirasının yıllık bazdaki seyrine ilişkin veriler de raporda yer aldı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL’nin değeri TÜFE bazında 0,34 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1,52 puan geriledi.

TCMB’nin REK endeksine yönelik değerlendirmesinde şu ifadeler aktarıldı:

"REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,08 ve yüzde 0,30 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, Yi-ÜFE yüzde 0,84 artmıştır."

Merkez Bankası
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
