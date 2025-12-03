Bakan Fidan'dan Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama: Bu çok korkutucu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşındaki muhtemel ateşkese ilişkin Türkiye’nin konumuna dikkat çekerek “Görüşmeler için Türkiye'den daha uygun bir yer yok” ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'ın konuşmasında öne çıkan bölümler şöyle yer aldı:

“TÜRKİYE, UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE KİLİT AKTÖR”

“Dün ve bugün AB ve NATO yetkilileriyle bir araya geldik. Güç içinde de yoğun NATO toplantıları vardı. Birkaç tane gündemle bir araya geldik. Avrupalı meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde Ukrayna'daki muhtemel ateşkes gündemdeydi. Buna ilişkin gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye, Ukrayna barış görüşmelerinde kilit aktör olduğu için görüşlerimiz soruluyor.”

“BU ÇOK KORKUTUCU”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmeleri konusunda Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. Fidan, “Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok.” dedi.

Bakan Fidan, Karadeniz’de gemilere yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmesinde de bölgedeki güvenlik risklerine işaret etti. Fidan, “Gemilere saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu.” ifadelerini kullandı.