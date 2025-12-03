Bilgisayar ve tablet almak isteyenler dikkat: Vergi muafiyeti teklifi Meclis’e sunuldu

Üniversite öğrencilerinin teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yükseköğretim öğrencilerinin akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımlarında mali yükü azaltabilecek vergi düzenlemesini TBMM Başkanlığına iletti.

Teklifte, teknolojiyi aktif kullanan üniversite öğrencilerinin artan cihaz maliyetleri nedeniyle zorlandığına dikkat çekilirken, bu nedenle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti isteniyor.

TEKLİFİN KAPSAMI: KİM YARARLANACAK?

Kanun teklifine göre:

• 26 yaşından gün almamış,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

• Örgün eğitimde (ön lisans, lisans, lisansüstü) öğrenim gören,

• Açıköğretim öğrencileri hariç,

gençler; akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak.

Muafiyet tüm fiyat aralıklarını kapsayacak; ancak cihazın sıfır olması ve iki yıl boyunca satılamaması zorunlu olacak.

GEREKÇE: UZAKTAN EĞİTİM SONRASI ARTAN TEKNOLOJİ İHTİYACI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin gerekçesinde şu değerlendirmeler yer aldı:

• Pandemi döneminde zorunlu hale gelen uzaktan ve hibrit eğitim modellerinin, salgın sonrası dönemde de kalıcı bir unsur haline geldiği,

• Bu nedenle öğrencilerin eğitim süreçlerinde temel düzeyde teknolojik donanıma sahip olmasının zorunlu olduğu,

• Bilgisayar, tablet ve telefon fiyatlarındaki artışın öğrenciler ve aileleri üzerinde ağır bir ekonomik yük oluşturduğu,

• Birçok öğrencinin ders materyallerine ulaşmakta, proje ve ödev hazırlamakta zorlandığı,

• Bu durumun eğitimde fırsat eşitliğini doğrudan etkilediği ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gençleri daha da zorladığı belirtildi.

Gerekçede ayrıca, teknolojik cihazların eğitim hakkının etkin kullanımında kritik öneme sahip olduğu vurgulanarak istisnanın gençlerin dijital çağa uyum sağlamasına katkıda bulunacağının altı çizildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE EĞİTİM ALTYAPISI

Teklifte, devletin gençlerine ve eğitime verdiği önemin bir yansıması olarak değerlendirilen düzenlemenin uzun vadede:

• Beşeri sermayenin güçlenmesine,

• Nitelikli iş gücünün artmasına,

• Ülkenin dijital dönüşüm stratejilerinin hızlanmasına

katkı sağlayacağı ifade edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Teklif, TBMM komisyonlarında görüşülecek ve ardından Genel Kurul’a sevk edilecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde muafiyet şartlarını sağlayan öğrenciler, cihazlarını ek vergi yükü olmadan satın alabilecek.