Gram altın atağa geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altın fiyatları günün ikinci yarısında yukarı yönlü bir seyir izledi. Standart altının kilogramı, işlem gününü 5 milyon 835 bin lira seviyesinde tamamladı.

Gün içinde 5 milyon 830 bin lira ile 5 milyon 855 bin lira arasında dalgalanan fiyatlar, kapanışa doğru yüzde 0,2’lik bir artış gösterdi. Bir önceki günün kapanışında kilogram altın 5 milyon 826 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP verilerine göre altın piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyar 810 milyon 315 bin 242,27 liraya, işlem miktarı ise 826,85 kilograma ulaştı. Tüm metallerin toplam işlem hacmi ise 4 milyar 970 milyon 45 bin 419,77 lira olarak kaydedildi.

Piyasada bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Odea Bank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası oldu.

HAREKETLİLİK GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Kapalıçarşı’da ise hareketlilik gün boyu devam etti. Gram altın 5.799 TL seviyesinden kapanırken, çeyrek altın 9.500 TL barajını aşarak yükselişini sürdürdü. Ata altını da 38 bin 700 TL’nin üzerinde fiyatlandı.