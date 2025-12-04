81 ilde dev kaçak alkol operasyonu: 12 yasa dışı imalathane çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından aktarılan bilgilere göre, emniyet birimleri tarafından dün 81 ilin tamamında kaçak ve sahte alkollü içki ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonların sonucunda, ülkenin dört bir yanında faaliyet gösteren 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Bu yasa dışı yapılanmalarla bağlantılı olarak 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildi.

SON BİR AYLIK MÜCADELE BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya, sadece günlük operasyonları değil, son bir aylık dönemde kaçak alkolle mücadele kapsamında yapılan kapsamlı çalışmaların genel sonuçlarını da açıkladı.

Son bir ay boyunca, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içkiye el konuldu. Bu dönemde 29 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Toplamda 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.