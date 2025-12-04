Bakan Bayraktar'dan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı: "Fedakar madencilerimize minnettarız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin kalkınmasında hayati rol oynayan ve yerin metrelerce altında zorlu koşullarda çalışan madencilere hitaben yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren, her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan fedakar madencilerimize minnettarız."

Paylaşımını, görevi başında hayatını kaybeden maden işçilerini anarak tamamlayan Bakan Bayraktar, ayrıca şunları kaydetti: "Ebediyete irtihal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü gönülden kutluyorum."