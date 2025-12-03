Bakan Uraloğlu açıkladı: Son 10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti

Uraloğlu, son 10 yıl içerisinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcunun ücretsiz seyahat imkanından faydalandığını duyurdu.

KARA YOLU ULAŞIMINDA DA İNDİRİM DESTEĞİ SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, kara yolu ulaşımına ilişkin güncel verileri de aktararak, "Kara yolu ulaşımında, 2024'te 1,8 milyon, 2025'in 11 ayında da 1 milyon 671 bin engelli vatandaşımız şehirler arası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı" bilgisini verdi.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlediği Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı'nın tanıtımı YHT Garı'nda gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi'nin başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu eğitimin, 2023'ten bu yana gişe, kabin ve Turuncu Masa'da görev yapan 256 personel tarafından alındığını belirten Uraloğlu, 83 yeni arkadaşın daha bu eğitimi tamamlayarak ekibe katıldığını açıkladı. Uraloğlu, toplam 339 personelin artık sadece görevini yapmakla kalmayıp, "engelli bir vatandaşımızın gözüne bakarak 'Size nasıl yardımcı olabilirim?' diyebildiğini, işaret dilinde 'Hoş geldiniz' diyebildiğini" ve tekerlekli sandalye kullanan bir yolcuya "en güvenli ve saygın şekilde refakat edebildiğini" vurguladı.

Bakan, erişilebilirliğin sadece "rampa, asansör, sesli anons" anlamına gelmediğini, öncelikle yürekte ve bir gişe memurunun gülümsemesiyle başladığını söyledi. Yeni sertifika alan 83 personelin de bu anlayışın canlı temsilcileri olduğunu dile getirdi.

ALTYAPI VE DİJİTALLEŞME PROJELERİ

2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, engelli vatandaşların toplumsal ve ekonomik hayata tam katılımını sağlamak için önemli adımlar attıklarını hatırlatan Uraloğlu, 2005'te çıkarılan Türkiye'nin ilk Engelliler Hakkında Kanun'unu ve 2007'de imzalanan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni dönüm noktaları olarak gösterdi. Bakanlık olarak Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile yol haritasını çizdiklerini kaydeden Uraloğlu, 2019'dan bu yana 26 YHT garında hizmet veren Turuncu Masa uygulamasıyla bugüne kadar 82 binin üzerinde yolcuya destek olduklarını belirtti. Ayrıca yerli ve milli elektrikli tren setlerinin de baştan sona erişilebilir şekilde tasarlandığını ekledi. TCDD'nin de 2017'den bu yana "engelsiz demir yolu" yaklaşımıyla 113 gar ve istasyonda erişilebilirlik projesi hazırladığı, 92'sinde uygulamaların tamamlanıp 9 binaya Erişilebilirlik Sertifikası alındığı aktarıldı.

Havacılık sektöründe de çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, Turuncu Masa hizmetinin havalimanlarında da başlatıldığını; 38 havalimanının "Engelsiz Havalimanı Kuruluşu", 41 havalimanının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Erişilebilirlik Belgesi" unvanına sahip olduğunu ifade etti.

Bakan, engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım" temalı 12 AR-GE projesine 100 milyon lira destek sağlandığını açıkladı. Bu projelerin yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı sistemler gibi yenilikçi çözümler sunduğunu kaydetti. Diğer sektörlerdeki düzenlemelere değinerek, denizcilikte "Engelsiz Denizler Projesi" ile gemilerde rampalı giriş ve engelli tuvaletlerinin zorunlu hale getirildiğini, haberleşmede ise e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan "Engelsiz Çağrı Merkezi"'nin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan vatandaşlara tüm internet servis sağlayıcıları tarafından internet hizmetlerinde yüzde 25 indirim sunulduğunu ve PTT eliyle 2024'te 467 bin, 2025'te ise ekim sonu itibarıyla 315 bin engelli vatandaşın aylıklarının evlerinde veya iş yerlerinde teslim edildiğini belirtti.

Etkinlik, Bakan Uraloğlu'nun ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi'nin eğitimi tamamlayan personele sertifikalarını takdim etmesi ve engelli vatandaşların yaptığı resimlerin sergilenmesiyle sona erdi.