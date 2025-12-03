Yemek yarışması şampiyonuydu: Serhat Doğramacı'nın iş yerlerine kurşun yağmuru!

Televizyonda yayınlanan popüler bir yemek yarışmasının şampiyonu olan ünlü şef Serhat Doğramacı ve ortaklarına ait işletmeler, İstanbul Beylikdüzü'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesinin Marmara Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, televizyon ekranlarından tanınan şef Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci dükkanı, gece saatlerinde kimliği meçhul saldırganlarca kurşun yağmuruna tutuldu.

Üç gün önce hizmete girdiği öğrenilen hamburgercinin yanı sıra, aynı bölgede yer alan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu bildirilen kahveci de mermilerin isabet ettiği diğer iş yeri oldu.

OLAYDAN ÖNCE HARAÇ İSTENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yaşanan silahlı saldırının hemen ardından ortaya çıkan bir iddia ise dikkatleri çekti. İş yeri sahiplerinin, saldırıdan kısa bir süre önce yurt dışından gelen bir telefonla arandığı ve bu görüşme sırasında haraç istendiği öne sürüldü.

Güvenlik güçleri, söz konusu silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak ve haraç iddialarını araştırmak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

