Bakan Memişoğlu: "Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretip, teknolojisini yapabilir hale geldi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülkenin sağlık sisteminin dönüşümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanının önderliğinde, sağlık altyapısı bakımından "dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşmuş durumda" olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda, "Türkiye yüzyılı" vizyonunun hayata geçirilme aşamasında olduklarını ifade etti.

Bakan, yerli üretimin önemine dikkat çekerek, "Artık Türkiye de kendi sağlık cihazlarını üretip, teknolojisini yapabilir hale geldi" dedi. Bu başarının somut bir örneği olarak, tamamen "yerli mühendislerimizin oluşturduğu cihazlarımızı teslim aldık" bilgisini paylaştı ve "Dün 30 tane röntgen cihazımızı teslim aldık" sözlerini ekledi. Ayrıca, bundan sonraki süreçte "Türkiye'de üretilen ileri teknoloji cihazlarını sağlık sistemimizde kullanır hale geliyoruz" vurgusunu yaptı.

ÇANKIRI’DA “SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI” ZİYARETİ

Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı çerçevesinde 64'üncü il durağı olarak Çankırı'yı ziyaret etti. Programına ilk olarak Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret ederek başlayan Memişoğlu, kentteki faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti esnasında yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye yüzyılında sağlık alanında hayati yatırımlara imza attıklarını belirtti. Memişoğlu, Çankırı'daki sağlık hizmetleri konusunda önemli mesafeler alındığını vurguladı ve ilde bugüne dek hizmete sunulan sağlık tesislerine ilişkin rakamları paylaştı: "Çankırı'da 16 tane birinci basamak, 13 adet ikinci basamak olmak üzere şimdiye kadar 29 sağlık tesisi hizmete açtık."

YENİ HASTANE 2026'DA HİZMETTE

Bakan Memişoğlu, Çankırı'da süren inşaat projeleriyle ilgili bilgi verirken, "400 yataklı hastanemizi inşallah 2026'da milletimizin hizmetine sunacağız" müjdesini verdi. Bu büyük yatırımın belli bir inşaat seviyesine ulaştığını aktardı. Bu hastanenin yanı sıra, iki adet birinci basamak ve bir adet ikinci basamak olmak üzere toplam üç sağlık tesisinin inşasının da devam ettiğini söyledi.

Yeni hastane hizmete girdiğinde, fiziki altyapı itibarıyla yaklaşık "700 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonu görebilecek" bir kapasiteye ulaşılacağını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, Çankırı'daki hastaların çevre illere gitme ihtiyacının ortadan kalkacağını, kentte sağlıkla ilgili "her türlü hizmeti alabilecek hale gelecek"lerini ifade etti. Bakan, bu sağlık hizmetinin Çankırı'ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki termal kaynakların sağlık turizmi açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu da belirten Bakan Memişoğlu, bölgenin termal turizm merkezlerinden biri haline gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca, Çankırı'da yapımı tamamlanan Kızlaryolu Barajı ile içme suyu niteliğinin yükselmesinin halk sağlığı için kritik önem taşıdığını vurguladı ve emeği geçenlere bu vesileyle de teşekkürlerini yineledi.

Memişoğlu, halk sağlığının korunması konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, "Ülkemizde sağlık hizmetleriyle ilgili koruyuculuğu önemsiyoruz" dedi. Bu yaklaşımın bir parçası olarak, hastanelerin yenilenmesiyle ilgili bir sağlık anlayışına sahip olduklarını ifade etti. Vatandaşlara da bir çağrıda bulunan Bakan, "Toplumumuzdan da bedenlerini korumasını, hastalanmadan sağlıkla ilgili bedenlerinin kıymetini bilerek sağlıklı kalmalarını istiyoruz" diye konuştu. Son olarak, hastalık durumunda ise "bütün fiziki altyapımız ve insan gücümüzle onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.