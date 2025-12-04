Bakan Yerlikaya açıkladı: ''339 organize suç örgütü çökertildi, 6 bin 31 şahıs tutuklandı''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Güvenlik Toplantısı'nın sona ermesinin ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye genelinde ve özel olarak İstanbul'da suç ve organize suç şebekeleriyle yürütülen mücadelenin detaylarını aktaran Yerlikaya, suç olay sayılarında kaydedilen ciddi azalmaya vurgu yaptı.

İSTANBUL'DA SUÇ SAYILARINDA KESKİN DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da "tüm suç türlerinde önemli düşüşler yaşanıyor" bilgisini verdi. Kişilere karşı işlenen ve önemli kabul edilen 10 katalog suç türünde, 2022 yılındaki aylık ortalama olay sayısının 9 bin 45 olduğunu belirten Bakan, bu sayının 2025 yılında aylık bazda 7 bin 130'a gerilediğini ifade etti. Bu azalmanın aylık 1915 daha az olay anlamına geldiğini ve düşüş oranının yüzde 21 seviyesinde olduğunu kaydetti. Suç aydınlatma oranının ise 1.6 puan artışla yüzde 99,5'e ulaştığını dile getirdi. Bu dönemde; çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarında yüzde 41, kasten yaralama suçunda ise yüzde 16 oranında bir azalma gerçekleşti.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç başlığında da benzer bir tablo olduğunu açıklayan Yerlikaya, İstanbul'da 2022'de aylık 4 bin 95 olan olay sayısının, bu yıl 1873 azalarak 2 bin 222'ye indiğini duyurdu. Bu durum, yüzde 45,7'lik bir düşüş oranı anlamına geliyor. Aydınlatma oranının ise 19 puan artarak yüzde 92,8'e yükseldiği belirtildi. Kent genelinde otodan hırsızlık yüzde 83, evden hırsızlık yüzde 69, kapkaç yüzde 78, yankesicilik yüzde 63 ve motosiklet hırsızlığı yüzde 58 oranında azaldı.

TÜRKİYE'DEKİ SUÇ ORANLARI AVRUPA İLE KIYASLANDI

Bakan Yerlikaya, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki suç sayılarını yüz bin kişi başına düşen olay bazında karşılaştırdı. Evden hırsızlık olay sayısının, ülke genelinde 2023'te 66 iken, 2024'te 34'e ve 2025'in ilk 11 ayında 19,9'a düştüğünü bildirdi. 2024 verilerine göre, evden hırsızlık olayı Türkiye'de 34 iken, Birleşik Krallık'ta 367 (yani Türkiye'den 11 kat fazla), Fransa'da 328, İsveç'te 317, İspanya'da 169 ve Almanya'da 140 olduğu görüldü. Dolandırıcılık suçu olay sayısı, 2024 yılında Türkiye'de 125 olarak kayıtlara geçerken, İsveç'te 2 bin 19, Almanya'da 879, Norveç'te 528 ve İspanya'da 218 olarak açıklandı. Yağma ve gasp olayları sayısı Türkiye'de 14 iken, İspanya'da 131, Birleşik Krallık'ta 117, İsveç'te 83 ve Almanya'da 17 düzeyinde. Cinsel saldırı olay sayısı Türkiye'de 10 iken, Norveç'te 130, İspanya'da 40 ve Almanya'da 16 olarak tespit edildi.

Kasten öldürme suçu olay sayısı Türkiye'de 2,3 iken, İsveç'te 4,7 ve İspanya'da 4,3. Kasten yaralama suçu olay sayısı Türkiye'de 411 iken, İsveç'te 842, Birleşik Krallık'ta 767 ve Fransa'da 506. Motorlu araç hırsızlığı suçu olay sayısında ise Türkiye'de yüz bin kişiye düşen sayı 4 iken, bu rakam Birleşik Krallık'ta 527, Fransa'da 208, İtalya'da 172, İsveç'te 125, İspanya'da 69 ve Almanya'da 36. Siber suçlarla ilgili olay sayısı Türkiye'de 138, İspanya'da 835, Norveç'te 536, Fransa'da 523 ve Almanya'da 156. Bakan Yerlikaya, "İşte ülkemiz ve Avrupa ülkelerindeki veriler bunlar" diyerek kıyaslamayı noktaladı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE: 339 ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

İstanbul'daki organize suç örgütleriyle mücadele verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Son 2.5 yılda İstanbul'da 205'i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, 79'u narkotik, 55'i siber suçlarla mücadele olmak üzere toplam 339 organize suç örgütünü çökerttik. 6 bin 31 şahsı tutukladık" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, İstanbul'un her sokağında güvenlik güçlerinin bulunduğunu ve suçla mücadelenin süreklilik arz ettiğini vurgulayarak, "Kahraman güvenlik güçlerimizde bu azim fazlasıyla mevcuttur. Şehir eşkıyalığına savunan her kim varsa karşılarında biz varız. Hiçbir şehir eşkıyasının vatandaşlarımıza musallat olmasına, esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Sanallaşan suç örgütleri hakkında da bilgi veren Bakan, bu yapıların 11 elebaşından 8'inin yurt içi ve yurt dışındaki cezaevlerinde olduğunu, geriye kalan 3 firarinin yurt dışında olduğunu ve haklarında kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti. Bu şehir eşkıyalarının ülkeye getirilmesi çalışmalarının sürdüğünü ekledi. Söz konusu 11 örgütün toplam bin 626 üyesi yurt içinde, 65'i yurt dışında cezaevinde bulunuyor. Son iki buçuk yılda 58 farklı ülkeden 560 şahsın yurt dışından iadesi sağlandı ve kırmızı bültenle toplam bin 270 yabancı şahıs yakalandı. Bakan, "Suçla mücadelede bizim çizdiğimiz vizyon işte budur" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

GENÇLERE SİBER DÜNYA VE SUÇ ÖRGÜTLERİ UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gençlere yönelik bir çağrıda da bulunarak, "Gençlerimize sesleniyorum. Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Sakın siber dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolmayın, eşkıyalığına yeltenenlere prim vermeyin. Sakın onlara yaklaşmayın" uyarısını yaptı.

Motosikletli çetelerin karıştığı olaylara da değinen Bakan Yerlikaya, İstanbul'da 2024 yılının 1 Ocak - 30 Kasım döneminde motosiklet kullanarak ateşli silahla işlenen 50 olay kaydedildiğini, ancak 2025 yılının aynı döneminde bu sayının yüzde 42 azalarak 29'a düştüğünü açıkladı. Ülke genelinde ise 2023 yılında bu tür olayların sayısının bin 735 iken, geçen yıl 415'e, bu yılın ilk 11 ayında ise 213'e düştüğünü bildirdi. Bakan, "Biz bunun 1'ine bile razı değiliz, bitirmeye de kararlıyız. Kaskların altına gizlenen korkaklar bilsinler ki o kasklar onları kurtaramayacak" diyerek sözlerini tamamladı.