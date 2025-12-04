Bakan Tunç: ''Süreci sabote etmek isteyenlere karşı uyanık olacağız''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt programı çerçevesinde bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve il protokol üyeleriyle bir araya gelen Bakan Tunç, kentte yürütülen çeşitli projeler hakkında bilgiler aldı. Şehir merkezindeki esnaf ziyaretinin ardından temaslarını AK Parti teşkilatıyla buluşarak sürdürdü.

BÖLGESEL YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bayburt'a yapılan önemli yatırımların sürdüğünü belirten Tunç, Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nin tamamlandığında trafik akışını rahatlatacağını ifade etti. Devam eden Bayburt Havalimanı inşaatının ise yurt dışında yaşayan Bayburtlular için büyük bir kolaylık sunacağını söyledi. Ayrıca Bakan, temel atma törenine katılacağını hatırlattığı yeni Bayburt Adliye Binası'nın bir buçuk yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

AK Parti'nin 23 yıldır aralıksız iktidarda kalmasının temel sebebinin milletin duyduğu güven olduğunu vurgulayan Tunç, partinin "eser siyaseti" yürüttüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye demokrasi tarihinde en uzun süre görevde kalan lider olduğuna dikkat çekti. Partinin iktidarda kaldığı süre boyunca karşılaştığı zorluklara değinen Tunç, "Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpaslarına, sokak kalkışmalarından parti kapatma davalarına kadar birçok tuzakla karşılaştık ama milletimiz her seferinde bize yol açtı" sözleriyle bu engellerin aşıldığını aktardı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurguladı. Bu sürecin tarihi bir döneme girdiğini ifade eden Tunç, terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi yönünde adımlar atıldığının altını çizdi. Sürecin olası tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, şu açıklamaları yaptı: "Bu süreci sabote etmek isteyenler çıkabilir. Geçmişte olduğu gibi terörün yeniden hortlamasını isteyenler olabilir. Biz bu tuzaklara karşı uyanık olacağız. Şehit ailelerini incitecek hiçbir adımı bugüne kadar atmadık, bundan sonra da atmayacağız."

Geçmiş dönemlerdeki yargı uygulamalarını anımsatan Tunç, 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat gibi müdahale dönemlerinde yargının vesayet altında olduğunu kaydetti. 15 Temmuz darbe girişiminde ise yargının milli iradenin yanında durarak darbecilere karşı bir pozisyon aldığını belirtti. Tunç, yargının mevcut durumuna ilişkin olarak, "Bugün yargı milli iradeden yana, hukuk devletinden yana, darbeciden de yolsuzluk yapandan da hesap soran bir yapıya kavuştu" değerlendirmesini yaptı.

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞA HEDEFİ

Dünya genelinde yaşanan pandemi, yıkıcı depremler ve bölgesel savaşların ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Bakan Tunç, hükümetin milletin alım gücünü yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayiinden enerji hamlelerine kadar her alanda kayda değer ilerlemeler gösterdiğini aktaran Tunç, "2028’e giderken daha güçlü, daha dirayetli, mazlumun hakkını savunan bir Türkiye oluşturacağız" diyerek "Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz" hedefini yineledi.