Almanya’da kırmızı bültenle aranan isim Yalova’da yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu Alman vatandaşı S.G’nin Çınarcık ilçesinde bulunduğuna dair bilgi üzerine çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda S.G. gözaltına alındı. İnterpol tarafından “uyuşturucu madde ticareti” suçundan arandığı belirtilen zanlı, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.