Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerde manipülasyon iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, savcılık işlemlerinin ardından ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yayınlanma:

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında bazı hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. Raporda, fiyatları manipüle eden kişilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçlarını işlediğinin belirlendiği ifade edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Gökhan Gönül’ün de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Gökhan Gönül, savcılık sorgusunun ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, talebi kabul ederek Gönül hakkında söz konusu adli kontrol kararlarını uyguladı.

Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyet ve adliye işlemleri devam ediyor.

Emeklinin ocak zammı hesaplandı: SGK uzmanı en düşük maaşı açıkladıEmeklinin ocak zammı hesaplandı: SGK uzmanı en düşük maaşı açıkladıEkonomi
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı 12 Aralık’ta yapılacakAsgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı 12 Aralık’ta yapılacakEkonomi
Gram altın atağa geçtiGram altın atağa geçtiEkonomi
gökhan gönül ev hapsi borsa
Günün Manşetleri
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
Çok Okunanlar
2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti 2026 memur ve emekli zammında 5 aylık veri netleşti
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı!
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş! Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş!
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? En yüksek mevduat faizi hangi bankada?