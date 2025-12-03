Gökhan Gönül ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında bazı hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. Raporda, fiyatları manipüle eden kişilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçlarını işlediğinin belirlendiği ifade edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Gökhan Gönül’ün de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Gökhan Gönül, savcılık sorgusunun ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, talebi kabul ederek Gönül hakkında söz konusu adli kontrol kararlarını uyguladı.

Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyet ve adliye işlemleri devam ediyor.