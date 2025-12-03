Emeklinin ocak zammı hesaplandı: SGK uzmanı en düşük maaşı açıkladı

TÜİK'in kasım enflasyonu sonrası emekli ve memur için tahmini zam oranları belirginleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 19 bin TL seviyesine yaklaşacağını söyledi.

TÜİK’in kasım ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte emekliler ve memurların ocak zammına ilişkin tahmini oranlar ortaya çıkmaya başladı. Kasımda enflasyon yüzde 0,87 artarken, yılın ilk 11 ayında toplam enflasyon yüzde 29,74 oldu. Yıl sonu enflasyonunun TÜİK verilerine göre yaklaşık yüzde 31 seviyesinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ocak 2026 için öngörülen artışları paylaştı.

ZAM ORANLARI SIRALANDI

Erdursun, yıllık enflasyon tahminine göre zam oranlarını şu şekilde sıraladı:

– SSK emeklisi: yüzde 12,3
– Bağkur emeklisi: yüzde 12,3
– Memur: 1.000 TL seyyanen zam + yüzde 18,7 artış
– Memur emeklisi: 1.000 TL seyyanen zam + yüzde 18,7 artış

Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının bu hesapla birlikte yaklaşık 18 bin 957 TL seviyesine çıkmasının beklendiğini söyleyen Erdursun, en düşük maaşta 19 bin TL sınırının yaklaşmakta olduğunu ifade etti.

SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı kamu yöneticilerine 30 bin TL’ye varan seyyanen zam teklifinin kabul edildiğini hatırlatan Erdursun, bu düzenlemenin emekliler için de benzer bir seyyanen zam ihtimalini gündeme getirdiğini belirtti.

Erdursun, seyyanen zam yapılması halinde düşük aylık alan emeklilerin enflasyon kaybının daha dengeli şekilde telafi edilebileceğini dile getirdi.

