Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen mal varlıklarını da bildirdi. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerindeki 25 adet ev ve arsa, 25 adet araç ile birlikte 428 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konulduğu belirtildi.

23 İLDE KAPSAMLI OPERASYON

Bakan Yerlikaya, yapılan açıklamada, 23 ilde düzenlenen operasyonların, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştiğini aktardı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "23 ilde ‘yasa dışı bahis’ suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27’si tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek ‘yasa dışı bahis’ suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik."

Yakalanan şüphelilerin faaliyetlerine dair detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, bu kişilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri bilgisine ulaşıldığını belirtti. Şüphelilerin, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar adına açılan kripto para hesapları üzerinden uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları da tespit edildi.

Operasyonların düzenlendiği iller ise Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van olarak sıralandı.

Şüpheliler hakkında Savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Bakan Yerlikaya, son olarak, operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.