Katılımevim'in yeni yüzü Müge Anlı oldu: "Sen de katıl derim" ifadesiyle izleyici karşısında

Türk halkının en çok itimat ettiği isimler arasında yer alan Müge Anlı, reklam filminde Katılımevim’in sunduğu çözümleri “Sen de Katıl Derim” çağrısıyla, basit, net ve etkileyici bir dille aktarıyor.

Reklam serisi, Ogilvy 4129, Gram İstanbul ve 25 Film'in ortak imzasıyla hayata geçirildi. Yeni seride, Katılımevim’in sağladığı esnek ve avantajlı finansman seçenekleri, izleyicilere gündelik yaşamdan kesitler ve samimi diyaloglar aracılığıyla sunuluyor. Tasarruf Finansman sektöründe güvenilirliği ve müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli tutan Katılımevim ile Müge Anlı arasındaki bu iş birliği, markanın kurumsal duruşunu pekiştiren güçlü bir iletişim dilini destekliyor. Çekilen reklam filmleri, ev, araba veya ticari yatırım hayali kuran herkesi, kredi sistemine kıyasla daha iyi bir alternatif ile tanışmaya davet ediyor.

SEKTÖRDEKİ EN BÜYÜK PAZARLAMA İŞBİRLİĞİ

Çekimleri Katılımevim’in markalama konseptiyle tasarlanmış geniş bir stüdyo setinde, çok sayıda oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen film, sıcak anlatımı ve etkili diyaloglarıyla Müge Anlı'nın ekrandaki güven veren duruşunu öne çıkarıyor. Uzun yıllardır sunduğu programla televizyonların en çok izlenen yapımına imza atan Müge Anlı ile gerçekleştirilen bu reklam ortaklığı, Tasarruf Finansman sektörünün pazarlama alanında bugüne dek yaptığı en güçlü iş birliği olarak dikkat çekiyor.

İlk reklam filminin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstlendi.

Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, kampanya sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, iş birliğinin uzun yıllar sürmesini arzu ettiklerini belirterek şunları kaydetti: “Müge Anlı ile uzun yıllar devam etmesini temenni ettiğimiz bir sürecin ilk adımını atıyoruz. Müge Anlı ile çektiğimiz ilk reklam filmimizle izleyici karşısına çıkarken, devam filmi niteliğindeki yeni reklam filmlerimiz için de çekim sürecini başlattık. Bu süreçte başta Müge Anlı olmak üzere, bizimle beraber yürüyen ajanslarımıza, destekçilerimize ve tüm Katılımevim ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Televizyon, radyo ve tüm dijital mecraları kapsayan kampanya, ilerleyen dönemde yayınlanacak devam filmleriyle birlikte, Katılımevim'in hayalleri gerçeğe dönüştürme gücünü geniş kitlelere ulaştırmaya devam edecek.